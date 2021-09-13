В Тверской области наградили победителей национальной премии «Бизнес-Успех»

В Твери состоялся всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни», в рамках которого прошёл 120-й региональный этап национальной премии «Бизнес-Успех». Предприниматели региона боролись за победу в восьми номинациях. Мероприятие было организовано на площадке Центра поддержки предпринимательства «Мой Бизнес».

«Мы стремимся создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться. Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли заниматься тем, что им нравится», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участники мероприятия посетили пленарную сессию, где обсуждались новые возможности для реализации бизнес-идей, популяризация малого бизнеса и другие вопросы улучшения предпринимательского климата в регионе.

«В этом году премии исполняется 10 лет. И сегодня мы не просто премия, мы – экосистема поддержки малого и среднего предпринимательства. Ежегодно проводим около десяти акселерационных программ, несколько стратегических сессий для регионов по развитию туризма, повышению инвестиционной привлекательности и многое другое», - рассказал Сергей Соболев, исполнительный директор премии «Бизнес-Успех».

В номинации «Лучший молодёжный проект» победителем стала Анна Овчаренко, основатель оленьей фермы «Усадьба Судимиръ». Это просветительский центр и эко-школа в Тверской области, там проводятся познавательные сафари-экскурсии к оленям, которые живут в естественной среде обитания.

Дмитрий Моисеев (компания «Объединение Агрегейт», г. Тверь) победил в номинации «Лучший интернет-проект». Компания оказывает услуги по внедрению, сопровождению и доработке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных на базе платформы Tibbo AggreGate.

В номинации «Лучший производственный проект» лучшим признан Александр Щербаков (компания «Пластик-Строймаркет», г. Тверь), в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг» - Михаил Иванюк (компания «Торговый дом «Волжский»», г. Тверь), в номинации «Лучший экспортный проект» - Василий Смирнов, представляющий фабрику детской мебели «Инканто-А».

Алексею Трофимову из деревни Поречье Валдайского сельского поселения Тверской области присуждена победа в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект». Своё крестьянско-фермерское хозяйство он основал в 2012 году. Сегодня это крупная животноводческая ферма по разведению скота и производству молочной продукции.

Социальный предприниматель и руководитель благотворительного фонда Марина Леонович одержала победу в номинации «Лучший женский проект». С 2016 года она реализует соцпроект «Семейная парикмахерская», которая предоставляет рабочие места людям с ограниченными возможностями здоровья.

Алексей Черепнов (компания «Вертикаль», г. Торжок) победил в номинации «Народный предприниматель», набрав наибольшее количество голосов в смс-голосовании на сайте премии «Бизнес-Успех». Тифлоцентр «Вертикаль» основан в 2007 году на базе производственной компании «Вертикаль», специализирующейся на выпуске тактильных мнемосхем и изготовлении книг для слабовидящих по системе Брайля.

Победители регионального этапа получили призы, а также приглашение на финал сезона в Москве и возможность выиграть национальную награду.

Пресс-служба Правительства Тверской области