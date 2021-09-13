Реализацию в Верхневолжье национального проекта «Экология» рассмотрят на заседании Правительства Тверской области

14 сентября на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени первым вопросом рассмотрят реализацию в Верхневолжье национального проекта «Экология».

В Тверской области реализуется пять региональных проектов «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с ТКО», «Чистая страна», «Оздоровление Волги».

«Сегодня у нас много муниципалитетов, которые нуждаются в улучшении качества питьевой воды. В рамках национального проекта «Экология» перед нами стоят масштабные задачи», – считает Игорь Руденя.

В регионе продолжается формирование современной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Подготовлена документация, получено положительное заключение госэкспертизы по рекультивации свалок твёрдых коммунальных отходов в городах Кимры и Нелидово. Разработан проект рекультивации свалки на Бежецком шоссе в Твери. Началась подготовка проекта по рекультивации свалки ТКО в Бологое.

Также на заседании Правительства Тверской области обсудят вопрос увеличения финансирования на социальные выплаты для погашения кредитов семьями с детьми, а также на приобретение автомобилей для многодетных и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области