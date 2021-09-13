Ещё два муниципалитета Тверской области оснащены новыми контейнерами для сбора мусора

В Тверской области продолжается формирование современной инфраструктуры для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. В ЗАТО Озерный на смену пакетированному вывозу мусора пришли новые контейнеры – в муниципалитет уже доставлено 60 контейнеров объемом 1,1 куб. метра. До 1 октября они будут установлены.

«Меня радует переход на контейнерную систему. Муж постоянно на службе, ребенок маленький, и я не всегда могу вынести мусор в установленное время, когда приезжает мусоровоз», - поделилась молодая мама Екатерина Белова.

«Система вывоза мусора, которую мы много лет использовали, к сожалению, изжила себя: озерчанам все сложнее подстроиться под график мусоровозов в силу объективных причин. Пришло время все менять. Руководством области, органами местного самоуправления проделана огромная работа по переходу на контейнерную систему сбора мусора», - отметила Наталья Сташкова, директор средней школы №1 ЗАТО Озерный.

Также на минувшей неделе четыре 8-ми кубовых контейнера поступили в Кашинский городской округ. В ближайшее время ожидается поставка еще 75 контейнеров нового образца объемом 0,75 кубометра.

Часть новых баков отправляется туда, где раньше не было площадок для сбора твёрдых бытовых отходов. Один контейнер уже установлен в деревне Устиново. Ещё один адрес – посёлок Первомайский.

Другая часть контейнеров предназначена для крупных населённых пунктов, где объёма установленных ранее емкостей под мусор не хватает. Также новыми заменяются старые контейнеры на площадках города Кашина.

В общей сложности в течение 2021 года для муниципальных образований закупят 3,5 тысячи новых контейнеров. Еженедельно партии емкостей для сбора мусора поставляются в районы Верхневолжья.

Решением Губернатора Игоря Рудени в Тверской области был объявлен запрет на ввоз мусора на территорию Верхневолжья. Соответствующий законопроект в августе был принят Законодательным Собранием региона.

Особый акцент в документе сделан на утилизации строительных отходов. Транспорт, который перевозит строительный мусор на территории региона, должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. А все контракты на строительство должны сопровождаться договорами на вывоз и утилизацию строительных отходов. Контролировать соблюдение установленных правил будет информационная система «Кадастр отходов».

Также по инициативе Губернатора максимальный штраф за нарушение вышеперечисленных требований установлен в размере 1 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области