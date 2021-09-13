Губернатор Игорь Руденя и председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон обсудили с молодежью и экспертами развитие парка «Россия – моя история»

13 сентября Губернатор Игорь Руденя и председатель Патриаршего совета по культуре, глава Псковской митрополии Тихон провели встречу с представителями экспертного сообщества и молодёжных объединений по вопросу развития мультимедийного исторического парка «Россия – моя история». В обсуждении приняли участие советник Президента РФ Владимир Васильев, руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова.

«Исторический парк «Россия – Моя история» внесет важную составляющую в общую работу по сохранению духовных и нравственных традиций нашего народа. Как отметил Президент России Владимир Путин, история является стержнем, фундаментом всех гуманитарных знаний, а воспитание в школах должно опираться на объединяющие всех нас гражданские, патриотические ценности, на историческое наследие народов России. Мы будет активно развивать этот парк вместе с теми, кто не безразличен к своей стране, региону, городу», – отметил Игорь Руденя.

Предполагается, что парк станет местом, где будут проводиться уроки истории, краеведения, встречи для школьников и студентов, экскурсии. Он также станет частью туристических маршрутов.

«Пройти экспозицию целиком, углубиться в историю страны и края – это целое путешествие для детей, которое займет несколько дней. Я уверен, что этот парк будет востребован – и как увлекательнейший учебник по нашей истории, и как пособие для изучения культуры. Надеюсь, что он станет любимым местом для тверской молодежи», – поделился митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В настоящее время в парке ведется оформление экспозиций. С помощью новейших информационных носителей здесь будет представлена вся история России с древнейших времён до наших дней. Значительная часть экспозиции, развёрнутой на 2 этажах в 42 залах, будет посвящена тверской земле. Работу по ее созданию планируется завершить к декабрю текущего года.

«Поражает то, с какой скоростью был выполнен проект. За три месяца всего. Это говорит о том, что люди подошли к реализации проекта с сердцем и душой. Именно так и формируется единение людей», – прокомментировал Владимир Васильев.

В дальнейшем на территории комплекса предполагается создать региональный молодёжный кластер – здесь будут работать общественные пространства и проектные офисы для добровольческих и патриотических организаций, проводиться мероприятия, направленные на реализацию инициатив молодёжи региона. Кластер смогут посещать 150-200 тысяч человек ежегодно.

«Парк «Россия – моя история» – это то место, где максимально чувствуется гордость за свои корни, единение с историей, которую мы ежедневно творим сами. Я, как представитель волонтеров, хотела бы предложить создать еще одну экспозицию, посвященную тверским традициям благотворительности и социального служения, ведь это то, что очень сильно откликается в сердцах наших граждан», – сказала Юлия Саранова.

На встрече с представителями экспертного сообщества и молодёжи обсуждались вопросы проведения культурных мероприятий на территории парка, его развития и расширения экспозиции.

По завершении дискуссии Игорь Руденя, Владимир Васильев, митрополит Тихон и Юлия Саранова высадили клены на территории парка «Россия – моя история» в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес».

Пресс-служба Правительства Тверской области