Губернатор Игорь Руденя подчеркнул вклад в Победу Домны Николаевны Григорьевой, отмечающей 100-летие

13 сентября 100 лет исполнилось жительнице поселка Рамешки, участнице Великой Отечественной войны, труженице тыла Домне Николаевне Григорьевой. Личный вклад Домны Николаевны в Победу, восстановление страны в послевоенные годы подчеркнул Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вы прошли долгий путь служения Отечеству, сохраняя оптимизм и веру в свои силы. Внесли значительный личный вклад в победу над врагом, участвовали в восстановлении малой родины, развивали сельское хозяйство.

А главное – создали большую крепкую семью, ставшую Вашей надежной опорой. Уверен, что дети, внуки и правнуки искренне гордятся Вами. Благодарю Вас за пример трудолюбия и неравнодушия, желаю отличного самочувствия, бодрости и всего самого доброго», – отметил Игорь Руденя.

Домна Николаевна начала свой трудовой путь в 1934 году в колхозе «Родина». В годы Великой Отечественной Войны участвовала в сооружении окопов в Селижарово, Калашниково, Вышнем Волочке, а также в Твери, где вместе с другими жителями участвовала в подготовке площадки для аэродрома.

В послевоенные годы Домна Николаевна продолжила работу в колхозе дояркой, удостоена звания «Ветеран труда».

Домна Николаевна воспитала пятерых детей, награждена медалью «Слава Матери».

Пресс-служба Правительства Тверской области