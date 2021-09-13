Школьницы из Тверской области одержали победу в интеллектуальной игре «Мы – грамотеи»

Ученики школы № 34 города Твери одержали победу над школьниками из города Череповец в интеллектуально - развлекательной игре «Мы – грамотеи». Программа транслировались в эфире федерального телеканала «Культура» 12 сентября.

Демонстрировали свои знания по русскому языку три школьницы Верхневолжья: Мария Веремеенко, Арина Гущина и Мария Веселова – ученицы 7, 9 и 11 классов соответственно. Это было первое участие школьников Тверской области в программе «Мы – грамотеи».

«Для того, чтобы ребята приняли участие в игре, нам было необходимо представить несколько кандидатов в каждой возрастной группе и записать видео о них. После того, как команда была сформирована, мы начали подготовку «домашнего задания», включающего вопрос для соперника и «тавтограмму» - рассказ, все слова которого начинаются на одну и ту же букву. Наши ученицы показали отличные знания, за что я благодарна им и их учителям», - рассказала Вера Панкова, директор школы № 34 г.Твери.

17 октября тверские школьницы вновь сразятся в интеллектуально-развлекательной игре с командой из города Брянска.

Пресс-служба Правительства Тверской области