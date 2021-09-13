Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 сентября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 56 659 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 227 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 380 172 человека, за последние сутки – 202 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 015 464, в том числе за последние сутки их проведено 326.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 63 148 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 587 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 21 503
Конаковский район 4817
Ржев 3507
Вышневолоцкий городской округ 2841
Калининский район 2795
Кимры 2205
Торжок 2070
Кашинский городской округ 1620
Бологовский район 1372
Калязинский район 1356
Осташковский городской округ 1342
Бежецкий район 1333
Старицкий район 1298
Нелидовский городской округ 1184
Лихославльский район 1160
Максатихинский район 929
Торопецкий район 883
Западнодвинский муниципальный округ 861
Весьегонский муниципальный округ 832
Оленинский муниципальный округ 762
Рамешковский район 687
Торжокский район 665
Кувшиновский район 654
Андреапольский муниципальный округ 601
Зубцовский район 602
Спировский район 538
Ржевский район 521
Селижаровский муниципальный округ 501
Кимрский район 433
Сонковский район 419
ЗАТО Озёрный 397
Кесовогорский район 371
Краснохолмский муниципальный округ 328
Сандовский муниципальный округ 304
Фировский район 298
Бельский район 296
Пеновский муниципальный округ 267
Лесной муниципальный округ 214
Молоковский район 184
Жарковский район 165
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области