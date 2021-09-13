Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 сентября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 56 659 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 227 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 380 172 человека, за последние сутки – 202 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 015 464, в том числе за последние сутки их проведено 326.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 63 148 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 587 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 21 503

Конаковский район 4817

Ржев 3507

Вышневолоцкий городской округ 2841

Калининский район 2795

Кимры 2205

Торжок 2070

Кашинский городской округ 1620

Бологовский район 1372

Калязинский район 1356

Осташковский городской округ 1342

Бежецкий район 1333

Старицкий район 1298

Нелидовский городской округ 1184

Лихославльский район 1160

Максатихинский район 929

Торопецкий район 883

Западнодвинский муниципальный округ 861

Весьегонский муниципальный округ 832

Оленинский муниципальный округ 762

Рамешковский район 687

Торжокский район 665

Кувшиновский район 654

Андреапольский муниципальный округ 601

Зубцовский район 602

Спировский район 538

Ржевский район 521

Селижаровский муниципальный округ 501

Кимрский район 433

Сонковский район 419

ЗАТО Озёрный 397

Кесовогорский район 371

Краснохолмский муниципальный округ 328

Сандовский муниципальный округ 304

Фировский район 298

Бельский район 296

Пеновский муниципальный округ 267

Лесной муниципальный округ 214

Молоковский район 184

Жарковский район 165

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области