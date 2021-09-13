Главным событием «Культурной субботы» в Тверской области стал проект «Екатерининская миля: ожившие полотна»

11 сентября Тверская область присоединилась к всероссийской акции «Культурная суббота». В этот день учреждения культуры региона подготовили для жителей и гостей Верхневолжья обширную творческую программу: выставки, спектакли, встречи, мастер-классы, литературно-музыкальные вечера и многое другое. Главным событием стал проект «Екатерининская миля: ожившие полотна».

В столице Верхневолжья свои двери распахнул сад Тверского императорского дворца, где прошел музейно-городской праздник. Герои екатерининской эпохи с портретов, находящихся в постоянной экспозиции Тверской областной картинной галереи, ожили благодаря воссозданию 25 исторических костюмов XVIII века.

Роль Екатерины Великой исполнила известная российская актриса театра и кино Ольга Будина, а образы героев екатерининского времени воплотили актеры Тверского театра юного зрителя и Тверского академического театра драмы. Музыкальным украшением праздника стали произведения в исполнении Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата» Тверской академической областной филармонии, солистки Эммы Штуко.

Еще одним событием «Культурной субботы» стала ярмарка талантов «Славянский круг», развернутая на площади перед областным Дворцом культуры «Пролетарка». Для гостей праздника подготовлены выступления лучших коллективов, работали интерактивные площадки, прошли мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, ярмарка народных ремесленников.

В Тверской областной универсальной научной библиотеке имени А.М.Горького открылись выставки «Гений в науке: жизнь, мысль, бессмертие» о российских учёных, а также «Золотая стрекоза», где представлены учебные работы студентов отделения графического дизайна Тверского художественного колледжа им. А. Г. Венецианова.

Тверской театр юного зрителя подготовил премьеру спектакля для всей семьи «Космос. Мама. Я». После показов организована встреча с создателями постановки, открылась творческая мастерская «Полёт фантазии». В театре в этот день также представлен культурный проект «Связь поколений», в рамках которого прошла читка произведения Д. Сидерос «Чёрный апельсин» и его обсуждение.

Вышневолоцкий драмтеатр в этот день подготовил проекты для старшего поколения. Здесь читали стихи русских поэтов, состоялся показ спектакля «А зори здесь тихие».

Пресс-служба Правительства Тверской области