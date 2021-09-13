По национальному проекту отремонтируют 25 км автодороги, соединяющей районные центры северо-востока Тверской области

В Краснохолмском и Молоковском муниципальных округах Тверской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют автодорогу Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое. Она обеспечивает связь районных центров северо-востока региона – Сандово, Молоково и Красного Холма – между собой и с областной столицей. Также автодорога соединяет регион с соседней Вологодской областью.

Губернатор Игорь Руденя на форуме муниципальных образований «Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026» сообщил – в предстоящие пять лет в регионе планируется привести в нормативное состояние более 4,3 тыс. км дорог. Особое внимание будет уделяться местным и межмуниципальным дорогам, подъездам к школам и поликлиникам, социальным учреждениям.

Основной объем работ на дороге Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое рассчитан на 2022 год. Заключен государственный контракт на ремонт дороги с ООО «ТЕХНОСТРОЙ».

Всего будет приведено в порядок четыре участка общей протяженностью 25 км.

На объекте отфрезеруют существующее асфальтобетонное покрытие, устроят выравнивающий и верхний слои нового асфальтобетона, укрепят обочины, нанесут разметку термопластиком.

Пресс-служба Правительства Тверской области