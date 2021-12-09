Школьники Верхневолжья могут получить льготы при поступлении в вузы по итогам всероссийской олимпиады по финансовой грамотности

Продолжается регистрация на всероссийскую олимпиаду по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг. К участию приглашают школьников из 8-11 классов Верхневолжья.

В 2021-2022 учебном году олимпиада проходит в два этапа. Первый, отборочный – заочное тестирование с применением дистанционных образовательных технологий. Второй, заключительный, проводится уже в очной форме и состоит из трех туров: творческое эссе по предложенной оргкомитетом тематике, письменная работа – решение задач и кейсов, блиц игра.

Участие в олимпиаде можно принимать неоднократно, а победители и призеры попадают в финал следующей олимпиады без прохождения отборочных туров.

Состязание вошло в перечень олимпиад, дающих право на получение льгот при поступлении в вузы страны.

Подробная информация – на https://www.fin-olimp.ru/

Сейчас в Тверской области проходит Месяц финансовой грамотности, он стартовал в День финансиста 8 сентября. Мероприятия Месяца рассчитаны на все возрастные категории, часть их пройдет в онлайн-режиме. Его участники смогут получить ответы на актуальные вопросы и научатся грамотно распоряжаться своими финансами.

Событие стартовало в мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история», где прошла панельная дискуссия «Деньги в цифровую эру». Гостями праздника стали более 100 человек – студенты колледжа сервиса и туризма и учащиеся школы №53. Они также познакомились с выставкой об истории российских денег «Время и деньги», подготовленной Тверским отделением Банка России. Для студентов прошла лекция по финансовой безопасности и познавательная игра.

В течение месяца запланированы тематические вебинары, выставки, познавательные игры. Вопросы личных финансов, сбережений и инвестиций будут рассмотрены на собраниях трудовых коллективов предприятий и организаций региона, а школьники прослушают лекции в онлайн и в очном формате. При этом акцент сделан на противодействие финансовому мошенничеству. Отельным направлением марафона станет консультирование пожилых граждан по вопросам кибербезопасности.

Организаторами и партнерами Месяца финансовой грамотности в регионе выступили Министерства финансов и образования Тверской области, региональное Отделение Банка России, областное управление Роспотребнадзора, ПФР по Тверской области, Аппарат Уполномоченного по правам человека в Тверской области, АНО «Тверской вектор» и представители финансового рынка.

В 2021 году специалисты регионального отделения Банка России уже провели более 50 мероприятий по финансовой грамотности, организовали 15 выставок, которые посетили свыше 3000 жителей и гостей Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области