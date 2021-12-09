Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 сентября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 56 432 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 144 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 379 970 человек, за последние сутки – 511 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 015 138, в том числе за последние сутки их проведено 1627.

Всего в настоящее время в регионе подтвержден 62 951 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 586 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 21 439

Конаковский район 4806

Ржев 3493

Вышневолоцкий городской округ 2836

Калининский район 2780

Кимры 2203

Торжок 2070

Кашинский городской округ 1619

Бологовский район 1371

Калязинский район 1352

Бежецкий район 1329

Осташковский городской округ 1335

Старицкий район 1298

Нелидовский городской округ 1175

Лихославльский район 1155

Максатихинский район 929

Торопецкий район 876

Западнодвинский муниципальный округ 858

Весьегонский муниципальный округ 832

Оленинский муниципальный округ 757

Торжокский район 665

Рамешковский район 679

Кувшиновский район 650

Андреапольский муниципальный округ 601

Зубцовский район 593

Спировский район 538

Ржевский район 519

Селижаровский муниципальный округ 501

Кимрский район 433

Сонковский район 419

ЗАТО Озёрный 394

Кесовогорский район 371

Краснохолмский муниципальный округ 328

Фировский район 296

Бельский район 296

Сандовский муниципальный округ 300

Пеновский муниципальный округ 259

Лесной муниципальный округ 214

Молоковский район 184

Жарковский район 165

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области