Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 сентября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 56 432 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 144 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 379 970 человек, за последние сутки – 511 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 015 138, в том числе за последние сутки их проведено 1627.
Всего в настоящее время в регионе подтвержден 62 951 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 586 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 21 439
Конаковский район 4806
Ржев 3493
Вышневолоцкий городской округ 2836
Калининский район 2780
Кимры 2203
Торжок 2070
Кашинский городской округ 1619
Бологовский район 1371
Калязинский район 1352
Бежецкий район 1329
Осташковский городской округ 1335
Старицкий район 1298
Нелидовский городской округ 1175
Лихославльский район 1155
Максатихинский район 929
Торопецкий район 876
Западнодвинский муниципальный округ 858
Весьегонский муниципальный округ 832
Оленинский муниципальный округ 757
Торжокский район 665
Рамешковский район 679
Кувшиновский район 650
Андреапольский муниципальный округ 601
Зубцовский район 593
Спировский район 538
Ржевский район 519
Селижаровский муниципальный округ 501
Кимрский район 433
Сонковский район 419
ЗАТО Озёрный 394
Кесовогорский район 371
Краснохолмский муниципальный округ 328
Фировский район 296
Бельский район 296
Сандовский муниципальный округ 300
Пеновский муниципальный округ 259
Лесной муниципальный округ 214
Молоковский район 184
Жарковский район 165
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области