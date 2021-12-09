К началу нового учебного года одна из компаний Тверской области помогла сельским школам обновить учебную мебель

В Тверской области бизнес оказывает помощь учреждениям образования региона. Перед началом нового учебного года компания «Феликс» подарила семи сельским школам новую мебель для кабинетов химии, оснащенные кранами и раковинами. Всего было передано около 300 единиц учебной мебели.

Мебель была передана в школы Жарковского и Торопецкого районов Тверской области, в которых расположены предприятия компании. В Жарковском районе новые парты и столы получили Щучейская, Жарковская и Королевщинская школы. В Торопецком районе парты заняли свое место в кабинетах школ поселков Плоскошь, Подгороднее, Октябрьский и деревни Пожня.

«Условия обучения важны, они создают соответствующий настрой. Наша дружба с учреждениями образования одной только спонсорской помощью не ограничивается – в старших классах мы проводим профориентационную работу. И, возможно, те, кто сегодня сидит за этими партами, завтра придут работать на наши предприятия», – сказал председатель Совета директоров компании «Феликс» Илья Кондратьев.

Так, практику на производстве ежегодно проходят студенты Торопецкого колледжа. Учебное заведение является кузницей рабочих кадров для компании, а предприятие – социальным партнером в подготовке специалистов-логистов. Студентов знакомят с производственными площадками фабрики, которая может стать их будущим местом работы, проводят для ребят экскурсии.

Пресс-служба Правительства Тверской области