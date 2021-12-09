В Твери около 20 производителей Верхневолжья представляют мёд и другую продукцию на сельскохозяйственной ярмарке

12 сентября в Твери продолжает работу сельскохозяйственная ярмарка, где представлена натуральная и качественная продукция сельхозпроизводителей Верхневолжья. Сегодня главной специализацией ярмарки стала продукция пчеловодства. Торговая площадка работает с 8.00 по 15.00 у Тверского государственного цирка.

«Сельскохозяйственные ярмарки должны быть рассчитаны на производителей и предприятия Тверской области, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Таким образом, мы дадим им бесплатную возможность продавать свою продукцию на специально выделенных площадках. Это хороший формат работы между производителем и прилавком, когда устанавливаются минимальные наценки и можно покупать продукцию по низким ценам».

На ярмарке у цирка можно купить мёд, молочную продукцию, картофель и овощи, мясные, хлебобулочные изделия и многое другое. Продукцию представляют около 20 производителей из Западнодвинского, Лихославльского муниципальных округов, Кашинского городского округа, Калининского, Бежецкого, Кимрского, Бологовского и других районов Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области