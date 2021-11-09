Уважаемые избиратели Тверской области! Дорогие земляки!

17, 18 и 19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва. Граждане России, включая жителей Тверской области, будут выбирать депутатов высшего органа законодательной и представительной власти, который формирует российское законодательство, контролирует его исполнение, представляет интересы нашей страны в международных делах и отношениях.

Важнейшие законы, от которых зависит качество жизни и благополучие миллионов россиян, будут принимать те депутаты, которым вы доверите и делегируете такие полномочия.

Волеизъявление избирателей Тверской области тем более важно еще и потому, что наряду с депутатами Государственной Думы России на прямых выборах нам с вами предстоит избрать Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области нового, седьмого созыва, а также депутатов представительных органов ряда муниципальных образований нашего региона.

Будущее России и Тверской области исключительно в ваших руках, и зависит только от вашего голоса.

Принимая значимое для себя, своей семьи и своих земляков решение, помните о том, что только власть, опирающаяся на вашу волю, доверие и поддержку, сможет обеспечить создание по-настоящему комфортных условий и для человека, и для развития родного края, в котором он живет.

Избирательными комиссиями всех уровней и органами, оказывающими содействие в реализации их полномочий, созданы все условия для того, чтобы предстоящие выборы были конкурентными, открытыми, комфортными и безопасными.

Выборы пройдут с соблюдением всех требований и норм санитарно-эпидемиологической безопасности. На абсолютном большинстве избирательных участков страны будут организованы круглосуточное видеонаблюдение и видеофиксация. Ход голосования смогут контролировать российские и международные наблюдатели.

В каждый из дней 17, 18 и 19 сентября с 8.00 до 20.00 по московскому времени для вас открыты двери 1150 избирательных участков; при наличии уважительных причин проголосовать можно будет и на дому.

Для голосования понадобится только один документ, подтверждающий ваши полномочия главного участника предстоящих выборов – паспорт гражданина Российской Федерации. Каждый гражданин голосует только лично.

Для того, чтобы легитимность российских выборов любого уровня ни у кого не вызывала сомнений, крайне важно ваше личное в них участие. Голосует каждый – выбираем вместе!

С уважением к вам,

Избирательная комиссия Тверской области