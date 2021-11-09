В Общественной палате Тверской области обсудили прогнозы по составу будущей Госдумы

В Общественной палате Тверской области продолжили дискуссию, начатую федеральными политическими аналитиками на прошедшем в Москве круглом столе «На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме».

По мнению профессора кафедры социологии и социальных технологий Тверского государственного технического университета Леонида Григорьева, главная интрига предстоящего голосования, которое состоится уже на следующей неделе, – это результаты так называемых малых партий.

«Если с партией-лидером, которая с высокой долей вероятности получит абсолютное большинство в Госдуме, картина ясна, то с малыми партиями возможна интрига. У них, похоже, получается обернуть в свою пользу рост конкуренции в текущем политическом сезоне. Судя по опубликованным в последние дни данным социологических опросов, хотя бы у одной малой партии есть шансы попасть в новый состав Государственной Думы. Но, полагаю, что это представительство, если оно вообще состоится, не будет серьезно влиять на уже сложившуюся тактику взаимодействия нынешних парламентских партий», – считает Леонид Григорьев.

Круглый стол «На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме» прошел 9 сентября в пресс-центре МИА «Россия сегодня». В нем приняли участие руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, ведущий аналитик Фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов и другие авторитетные аналитики избирательного процесса.