Губернатор Игорь Руденя поблагодарил труженицу тыла Татьяну Александровну Моисееву, отмечающую столетний юбилей, за вклад в Победу

11 сентября 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Татьяне Александровне Моисеевой из деревни Азарниково Калининского района. Губернатор Игорь Руденя подчеркнул вклад Татьяны Александровны в общую Победу в Великой Отечественной войне.

«Вся Ваша жизнь посвящена работе на земле. В годы Великой Отечественной войны Ваш добросовестный труд стал важным вкладом в общую Победу, а в мирное время служил восстановлению и развитию Верхневолжья. Спасибо Вам за сохранение трудовых и семейных ценностей нашего народа. Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия и добра», – отметил Игорь Руденя.

Татьяна Александровна Моисеева в 1937 году вступила в колхоз «Восход» в деревне Старый Погост. До 1987 года трудилась в полевых условиях, была дояркой, телятницей.

Татьяна Александровна воспитала пятерых детей и 13 внуков.

Пресс-служба Правительства Тверской области