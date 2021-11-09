Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 сентября 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 56 288 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 174 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 379 459 человек, за последние сутки – 1137 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 013 511, в том числе за последние сутки их проведено 3362.
Всего в настоящее время в регионе подтвержден 62 751 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 584 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 21 373
Конаковский район 4785
Ржев 3473
Вышневолоцкий городской округ 2832
Калининский район 2767
Кимры 2200
Торжок 2068
Кашинский городской округ 1618
Бологовский район 1362
Калязинский район 1351
Бежецкий район 1329
Осташковский городской округ 1330
Старицкий район 1298
Нелидовский городской округ 1174
Лихославльский район 1151
Максатихинский район 928
Торопецкий район 875
Западнодвинский муниципальный округ 858
Весьегонский муниципальный округ 831
Оленинский муниципальный округ 750
Торжокский район 665
Рамешковский район 675
Кувшиновский район 649
Андреапольский муниципальный округ 601
Зубцовский район 590
Спировский район 536
Ржевский район 514
Селижаровский муниципальный округ 496
Кимрский район 433
Сонковский район 417
ЗАТО Озёрный 392
Кесовогорский район 371
Краснохолмский муниципальный округ 328
Фировский район 296
Бельский район 295
Сандовский муниципальный округ 295
Пеновский муниципальный округ 253
Лесной муниципальный округ 210
Молоковский район 184
Жарковский район 165
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области