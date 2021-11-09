Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 сентября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 56 288 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 174 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 379 459 человек, за последние сутки – 1137 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 013 511, в том числе за последние сутки их проведено 3362.

Всего в настоящее время в регионе подтвержден 62 751 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 584 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 21 373

Конаковский район 4785

Ржев 3473

Вышневолоцкий городской округ 2832

Калининский район 2767

Кимры 2200

Торжок 2068

Кашинский городской округ 1618

Бологовский район 1362

Калязинский район 1351

Бежецкий район 1329

Осташковский городской округ 1330

Старицкий район 1298

Нелидовский городской округ 1174

Лихославльский район 1151

Максатихинский район 928

Торопецкий район 875

Западнодвинский муниципальный округ 858

Весьегонский муниципальный округ 831

Оленинский муниципальный округ 750

Торжокский район 665

Рамешковский район 675

Кувшиновский район 649

Андреапольский муниципальный округ 601

Зубцовский район 590

Спировский район 536

Ржевский район 514

Селижаровский муниципальный округ 496

Кимрский район 433

Сонковский район 417

ЗАТО Озёрный 392

Кесовогорский район 371

Краснохолмский муниципальный округ 328

Фировский район 296

Бельский район 295

Сандовский муниципальный округ 295

Пеновский муниципальный округ 253

Лесной муниципальный округ 210

Молоковский район 184

Жарковский район 165

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области