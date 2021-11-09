Семейную субботу в Тверском областном Доме народного творчества посвятили безопасности на дорогах

Тверской областной Дом народного творчества продолжает традицию проведения Семейных суббот. 11 сентября учреждение провело познавательно-развлекательную программу по правилам дорожного движения «Семейный патруль».

Губернатор Игорь Руденя назвал обеспечение безопасности детей на дорогах одним из ключевых направлений при подготовке учреждений образования к началу нового учебного года. Особое внимание уделяется информированию и профилактической работе с родителями и детьми.

В рамках программы «Семейный патруль» Дом народного творчества организовал игры и конкурсы. Так, участники мероприятия смогли получить звание «Лучший знаток ПДД».

Был мастер-класс «Будь заметней в темноте!» по изготовлению фликера. Это аксессуар, выполненный в форме шеврона, нашивки, брелока или подвески, который отражает свет фар автомобилей и позволяют водителю заметить человека на дороге в темное время суток. В завершение Семейной субботы пршел просмотр фильма «Мульт-гараж».

Пресс-служба Правительства Тверской области