В Твери прошла ярмарка талантов

11 сентября с 12.00 до 15.00 на площади перед Тверским областным Дворцом культуры «Пролетарка» проходила ярмарка талантов «Славянский круг». Гостей праздника порадовали выступления творческих коллективов, интерактивные площадки, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, ярмарка народных ремесленников и многое другое.

Своё творчество представили ансамбль танца «Тверичане», вокальный ансамбль «Жар – птица», хоры «Ельничек» и «Русские напевы», финский семейный вокальный ансамбль «Sateenkaari», танцевальные коллективы «Мозаика» и «Фантазия», образцовый театр танца «Романтики», а также гости из Кимрского района - коллектив шоу – балета «Русский стиль».

На ярмарке работало пять тематических зон. «Театр Петрушки» и студенты Тверского колледжа культуры им. Н.А.Львова учили детей основам кукловождения. В зоне «Мастер» можно было научиться изготовлению куклы – оберега и дымковской игрушки. Жонглеры и эквилибристы устроили представление на площадке «Цирк - шапито» вместе с артистами народного цирка «Юность» из Торжка. Зона «Медвежьи пляски» - это игры и конкурсы, на центральной площадке «Балаган» прошел розыгрыш призов для участников лотереи.

Пресс-служба Правительства Тверской области