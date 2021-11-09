В Тверской области названы имена победителей XXIII фестиваля телерадиокомпаний ЦФО «Территория хороших новостей»

10 сентября в Твери прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров XXIII фестиваля средств массовой информации Тверской области «Территория хороших новостей».

«В 23-й раз форум собрал на тверской земле талантливых и неравнодушных к судьбе родного края журналистов, сотрудников и руководителей телерадиокомпаний. В этом году к ним впервые присоединились представители печатных и электронных изданий нашего региона. Работники средств массовой информации Тверской области самоотверженно трудились на передовой. Давая в ежедневном режиме объективную информацию о борьбе с опасным вирусом, необходимости соблюдения санитарных мер, вакцинации, вы помогали жителям Верхневолжья защитить свое здоровье и здоровье близких, обрести уверенность в том, что все трудности будут преодолены», – отмечено в обращении главы региона.

В этом году на участие в конкурсе было подано 89 заявок, журналисты представили 168 работ в четырех номинациях.

В номинации «Верхневолжье – сердце России» лучшими признаны работы заведующей отделом социальной, экономической и культурной жизни в «Удомельской газете» Маргариты Котляровой, главного редактора видеостудии Тверского портала «ТОП» Александры Лукиной и корреспондента интернет-издания «Твериград» Степана Каменева.

Победителями в номинации «Врачи – герои нашего времени» стали исполняющая обязанности главного редактора газеты «Нелидовские известия» Диана Кочеткова, главный редактор телеканала «Наше Нелидово» Жанна Желамская, а также специальный корреспондент Тверского областного портала «ТОП» Никита Терентьев.

Награды конкурса в номинации «Лучшая журналистская работа» присуждены главному редактору калязинской газеты «Вперёд» Надежде Кудрявцевой, главному редактору телеканала «Форвард ТВ» из Вышнего Волочка Ольге Комеловой, корреспонденту сетевого издания «TVERISPORT.RU» Дмитрию Герасимову, редактору информационных программ «Авторадио-Удомельская волна» Наталье Ивановой.

В номинации «Лучшая радиопрограмма» победителями стали директор радио «Солло» города Ржева Елена Серякова и заместитель директора Государственной телерадиокомпании «Тверь» Анна Бабаева.

В этом году в рамках конкурсной программы фестиваля работникам средств массовой информации Верхневолжья были вручены региональные награды.

Звание «Почетный журналист Тверской области» присвоено председателю Тверского регионального отделения Союза журналистов России, главному редактору газеты «Местное время» Дмитрию Фадееву.

Почётной грамоты Губернатора Тверской области удостоены заведующая отделом газеты «Старицкий вестник» Ирина Мирошниченко, главный редактор газеты «Спировские известия» Юлия Белоусова и корректор газеты «Тверские ведомости» регионального информационного агентства «Верхневолжье» Ирина Сергеева.

Благодарности Губернатора Тверской области удостоены директор Верхневолжской ассоциации периодической печати, главный редактор газеты «Кимры сегодня» Дмитрий Ступин, а также политический обозреватель газеты «Тверские ведомости» регионального информационного агентства «Верхневолжье» Владислав Толстов.

Кроме того, в рамках фестиваля «Территория хороших новостей» прошел круглый стол «Настоящие герои нашего времени в СМИ», где обсуждались вопросы роли электронных изданий в укреплении традиционных ценностей общества, форматах просветительской работы журналистов, а также посыла современной журналистики для общества.

Пресс-служба Правительства Тверской области