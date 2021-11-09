Представитель Тверской области завоевал бронзу на всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный России 2021»

В подмосковном Софрино завершился VII Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный – 2021. Участие в нем приняли парашютисты-десантники Авиалесоохраны и специалисты наземных лесных служб из 19 регионов России. Представитель Тверской области, работник Лесопожарного центра – Тверьлес Богдан Трестьян по итогам состязаний стал бронзовым призером.

Конкурс нацелен на повышение престижа высококвалифицированного труда лесного пожарного, распространение передового опыта в этой сфере.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, приоритетным для лесной отрасли региона является рациональное использование природных ресурсов, усиление контрольно-надзорных мероприятий в лесах Верхневолжья при участии квалифицированных специалистов службы.

Претенденты на звание «Лучший лесной пожарный» страны соревновались в уровне физической подготовки, демонстрировали знания в области лесопожарного дела, умения владеть ручными инструментами, перемещаться по полосе препятствий.

Все этапы соревнований – преодоление 6-метровых наклонных бревен, пробежка по доскам и искусственным кочкам с 20-литровым ранцевым огнетушителем за спиной – приближены к реальной обстановке, в которой лесным пожарным приходится преодолевать завалы, заболоченные территории, ручьи и реки, передвигаться в условиях горной и пересеченной местности.

Пресс-служба Правительства Тверской области