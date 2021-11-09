Игорь Руденя занял 7-е место в медиарейтинге глав регионов России за август

Губернатор Игорь Руденя укрепил позиции в медиарейтинге глав субъектов Российской Федерации по итогам августа сразу на четыре позиции и занял в общефедеральном списке 7-е место. Среди губернаторов Центрального федерального округа руководитель Верхневолжья стабильно входит в тройку лидеров. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

В числе самых заметных событий прошедшего месяца с участием Игоря Рудени «Медиалогия» отмечает встречу Президента России Владимира Путина и главы тверского региона, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития Тверской области и ход вакцинации против коронавирусной инфекции на территории Верхневолжья. Также по итогам встречи из уст пресс-секретаря главы государства стало известно, что Владимир Путин пожелал Игорю Рудене успехов на предстоящих выборах губернатора, высоко оценив итоги его работы за прошедший срок в качестве главы региона.

Также в августе СМИ сообщали о рабочих поездках губернатора Игоря Рудени в муниципальные образования Тверской области и поручениях главы региона по итогам осмотра объектов социальной инфраструктуры на этих территориях.

Еще одной знаковой новостью августа стала инициатива Игоря Рудени о предоставлении единовременной региональной выплаты работникам образования в преддверии нового учебного года. По 10 тысяч рублей предусмотрено педагогам школ, детских садов, колледжей, спортшкол, учреждений дополнительного образования, по 5 тысяч рублей – другим сотрудникам этих образовательных организаций. Позднее стало известно, что наравне с педагогами такую же выплату получат директора и завучи школ Тверской области.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 67 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.