МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ГУБЕРНАТОРА

6 сентября в Твери уже в седьмой раз прошел ставший традиционным форум муниципальных образований Тверской области. В нем приняла участие делегация Конаковского района вместе с главой района Олегом Лобановским.

Форум назывался «Верхневолжье. Стратегия развития 2021-2026» и собрал порядка двух тысяч делегатов из всех районов, округов и поселений нашего региона. Спикеры форума - губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин, советник Президента РФ Владимир Васильев, руководитель регионального центра добровольчества «Мы вместе» Юлия Саранова, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», глава Андреапольского района Николай Баранник.

Также среди участников – сенатор Федерального Собрания РФ Андрей Епишин, депутаты Государственной думы Сергей Веремеенко и Светлана Максимова, руководитель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев и депутаты областного парламента, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, областных ведомств, главы муниципальных образований Верхневолжья, ветераны, общественники, духовенство. Делегации от муниципальных образований представляют педагоги, многодетные родители, медики, активные жители территорий.

Впервые событие организовано на площадке исторического мультимедийного музея «Россия – моя история», возведенного в Твери в рекордно короткие сроки – за полгода. За все время своего существования форум стал важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития Верхневолжья. Это реализация национальных проектов и достижение национальных целей развития, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, вопросы комплексного развития Тверской области, повышения эффективности работы местного самоуправления, итоги общей деятельности. Участники форума единодушно поддержали озвученную спикерами политику. Регион движется в верном направлени, а это - главное.