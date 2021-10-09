ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК!

Администрация г. Конаково, Конаковского района и Селиховского сельского поселения приглашает жителей на субботник на территории старого кладбища с. Селихово.

Здесь покоятся близкие многих жителей города Конаково, в дни православных праздников кладбище посещают сотни людей. Неоднократно в адрес администрации поступали жалобы на большое скопление мусора, территория зарастает, скапливается сухостой. В субботнике примут участие сотрудники администрации Конаковского района и г. Конаково, администрации Селиховского с/п, управляющих компаний и подведомственных организаций. Приглашаем и неравнодушных жителей Конаковского района.

Сбор участников состоится 11 сентября в 10.00 возле братской могилы воинов Великой Отечественной войны (район старого кладбища в с. Селихово). Из города Конаково добраться до места проведения субботника можно на бесплатном автобусе. Отправление в 9.30 со стоянки возле СК «Дельфин». Обратно автобус отправится в 13.00 от братской могилы. Наличие инвентаря приветствуется. Каждому участнику будут выдаваться мешки и перчатки.