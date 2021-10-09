ПОБЕДА ДУМИТРУ РОТАРУ

С 3 по 6 сентября в Монтемор-у-Велью (Португалия) проходило первенство мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 19 лет и молодежи до 24 лет. В составе сборной России выступают восемь представителей Тверской области, среди них - спортсмен из поселка Радченко Думитру Ротару.

В течение четырех дней молодые спортсмены из 56 стран разыгрывали медали в гонках одиночек, двойках и четверках на дистанциях 200, 500 и 1000 метров, а также среди смешанных экипажей – на 500 метрах.

В субботу, 4 сентября, были разыграны комплекты медалей на дистанциях 500 и 1000 метров. Триумфального успеха добился мастер спорта Думитру Ротару, проживающий в поселке Радченко нашего района. Воспитанник тренера Михаила Суровцева повторил свое «европейское» достижение текущего года и в составе экипажа каноэ-двойки вместе с Владимиром Афониным из Астраханской области одержал уверенную победу на олимпийской дистанции 1000 метров среди юниоров до 19 лет. Россияне финишировали за 3 минуты 42,27 секунды, опередив ближайших преследователей из Румынии на 1,82 секунды. Тройку призеров в этой гонке замкнул экипаж из Испании.

Слова признательности в связи с успешным выступлением воспитанникам, тренерам и всему коллективу спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А. Серединой выразил губернатор Игорь Руденя.

«Завоевав золотые и бронзовые медали мирового первенства в различных классах спортивных судов, наши юноши и девушки на соревнованиях самого высокого уровня продолжили победные традиции гребцов Верхневолжья, заложенные легендарной Антониной Серединой», - отметил глава региона.