ГУБЕРНАТОР ПОСЕТИЛ РАЙОН

В четверг, 2 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя совершил рабочую поездку в Конаковский район, в которой его сопровождали советник Президента Российской Федерации Владимир Васильев и руководитель волонтерского фонда «МыВместе» Юлия Саранова. Также в поездке главу региона сопровождали министры регионального правительства, глава Конаковского района Олег Лобановский, его заместители, муниципальные депутаты.

Первым пунктом визита стало предприятие «ФармКонцепт» в поселке Редкино, где производятся лекарственные препараты. ООО «ФармКонцепт», созданное в 2015 году, выпускает разный спектр препаратов, в том числе для лечения туберкулеза, коронавирусной инфекции. Ежегодно это порядка 12 млн. флаконов лекарственных средств и около 50 - 60 млн. таблеток и капсул. Медикаменты поставляются в учреждения страны и области.

Еще в феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи между правительством Тверской области и ООО «ФармКонцепт» заключено соглашение о сотрудничестве в реализации проекта по расширению и модернизации производства антибиотиков в регионе. Заявленный объем инвестиций – 830 миллионов рублей. В рамках инвестпроекта модернизированы цеха по производству антибиотиков и рассыпке стерильных субстанций, введено в эксплуатацию здание еще одного цеха, в котором идут пусконаладочные работы на линии твердых лекарственных форм. Также созданы две современные лаборатории: контрольно-аналитическая и микробиологическая. Запуск цеха в полном объеме запланирован в марте 2022 года.

В 2022 году планируется расширить перечень выпускаемой продукции, начать строительство основного цеха синтеза субстанции для изготовления лекарственных средств. Сейчас ее поставляют из-за рубежа. Также будет создан складской комплекс площадью 2 тыс. квадратных метров. Благодаря реализации инвестпроекта создаются 140 рабочих мест. Сейчас же на предприятии работают свыше 130 специалистов.

Игорь Руденя пообщался с коллективом. Сотрудники интересовались решением актуальных вопросов. Один из них – необходимость ремонта дворовых территорий.

Игорь Руденя сообщил, что в регионе действует программа по благоустройству, в ней участвует и Конаковский район. Для приведения в порядок объектов в Редкино администрации муниципалитета следует сформировать заявку, и уже в 2022 году может быть дан старт работам.

Губернатор также рассказал о важном для региона направлении – развитии профессионального образования, подготовке востребованных в экономике кадров. Многие предприятия привлекают на практику студентов, трудоустраивают в летний период подростков. Игорь Руденя отметил, что рассматривается возможность увеличения компенсаций компаниям, которые привлекают в период каникул молодежь.

Также глава региона обсудил с сотрудниками вопросы строительства бассейна в Редкино, повышения качества питьевой воды, лекарственного обеспечения, поддержки семей с детьми.

Следующим пунктом поездки стал мемориал памяти сержанта Вячеслава Васильковского у деревни Рябинки Вахонинского сельского поселения. В годы Великой Отечественной войны, во время боев за Москву в ноябре - декабре 1941 года линия фронта проходила по территории Конаковского района вблизи Вахонинского сельского поселения.

6 декабря 1941 года здесь совершил свой подвиг сержант Вячеслав Васильковский, командир отделения 1319-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии. В бою за деревню Рябинки, несмотря на сильный огонь со стороны немцев, он подобрался к вражескому дзоту и собой закрыл огневую точку противника. Сержант посмертно награждён орденом Ленина. В городе Конаково есть улица, носящая имя героя.

Игорь Руденя возложил к мемориалу цветы, пообщался с юнармейцами. В 1967 году у деревни Рябинки на месте подвига Васильковского установлен обелиск с мемориальной доской. В 1985 году состоялось открытие мемориального комплекса памяти Вячеслава Васильковского и воинов 185-й стрелковой дивизии, погибших при защите конаковской земли. В 2020 году проведена реставрация мемориала. При осмотре Игорь Руденя поручил провести благоустройство территории комплекса.

Конаковская ЦРБ стала еще одним пунктом поездки главы региона. На сегодняшний день в структуру Конаковской ЦРБ входят взрослая и детская поликлиники, женская консультация, круглосуточный и дневной стационары на 420 коек, молочная кухня. Лечебно-профилактическая сеть в районе представлена 12 обособленными структурными подразделениями и 4 фельдшерско-акушерскими пунктами. В поликлинике ЦРБ развёрнут прививочный пункт, где ведется вакцинация против коронавирусной инфекции. Он работает ежедневно, включая выходные и праздничные дни. В районе действует также мобильная прививочная бригада для иммунизации на предприятиях, в фельдшерско-акушерских пунктах, отдаленных деревнях.

Здесь Игорь Руденя ознакомился с работой регистратуры поликлиники, станции скорой медицинской помощи, кабинета компьютерной томографии. Новый современный кабинет компьютерной томографии в Конаковской ЦРБ введён в эксплуатацию в феврале текущего года, до этого было отремонтировано помещение под его установку. С момента открытия здесь проведено уже более 4 тысяч исследований.

В ходе посещения специалисты учреждения поблагодарили главу региона за решение о замене лифта в Козловской городской больнице, которая входит в структуру Конаковской ЦРБ. По словам медиков, лифт, который давно уже не работает, в больнице крайне необходим. В учреждении имеется паллиативное отделение, пациенты которого не могут самостоятельно передвигаться - поднимать их на второй и третий этажи приходится персоналу. Просьба о замене лифта была озвучена сотрудницей лечебного учреждения Татьяной Каськовой на личном приёме граждан, который Игорь Руденя провёл в правительстве Тверской области 13 августа этого года.

Актуальные вопросы развития Конаковского района Игорь Руденя обсудил с главами сельских и городских поселений муниципалитета и с представителями общественности территории, которое прошло в районном ДК «Современник». Одной из приоритетных задач для района Игорь Руденя назвал газификацию. Еще одно значимое направление работы – модернизация первичного звена здравоохранения. В этом году начался капитальный ремонт Завидовской амбулатории. В областную программу модернизации первичного звена здравоохранения также включено строительство новой амбулатории в поселке Новозавидовский. Кроме того, Конаково подключат к Единому диспетчерскому центру для повышения качества работы скорой медицинской помощи.

Чтобы улучшить качество пассажирских перевозок, принято решение о внедрении в 2022 году на территории Конаковского района новой модели общественного транспорта. Глава региона обратил внимание на необходимость более активного участия района в областных программах ремонта дорог, дворовых территорий, поддержки местных инициатив. Губернатор подчеркнул: важно и далее развивать промышленные предприятия, туристический сектор.

После встречи с главами Игорь Руденя встретился с представителями общественности. На ней прозвучало предложение от жителей продумать дальнейшее развитие дорожной сети в Конаково, чтобы разгрузить город от промышленных перевозок. При этом люди поблагодарили губернатора за уже реализованный проект – ремонт дороги от федеральной трассы до районного центра.

Активисты города и района обратили внимание на такие значимые для территории вопросы, как необходимость повышения качества льготного лекарственного обеспечения, приведение в порядок муниципальных учреждений образования и культуры, решение вопроса нехватки кадров в образовании, организация системы раздельного сбора мусора, поддержка малого и среднего бизнеса.

Все прозвучавшие вопросы поручено проработать областным ведомствам. В свою очередь, губернатор предложил создать группу общественников в Конаковском районе и других муниципалитетах для сбора обращений жителей и дальнейшей их передачи в областное правительство.

«Все обращения жителей будут учтены при формировании наших планов на четвертый квартал 2021-го и 2022 год, – прокомментировал итоги встречи Игорь Руденя. - Озвучены вопросы по здравоохранению, комфортной городской среде, есть запрос на развитие общественного транспорта. Идет активная работа с депутатами по этому и другим направлениям».

«У района замечательные перспективы и огромный потенциал, который уже реализуется. Если будут решаться задачи, поставленные губернатором, то будет обеспечено и дальнейшее развитие территории. В первую очередь важны вопросы здоровья, будущего наших детей», – отметил Владимир Васильев.

«Хотела бы отметить инициативность жителей. Иногда это были не вопросы, а предложения по решению той или иной ситуации. К примеру, это инициатива жительницы, касающаяся сбора пластика, переработки и его утилизации. Также поддерживаю создание комфортных условий для маломобильных групп населения. Думаю, этого жители особенно ждут в связи с транспортной реформой», – отметила Юлия Саранова.

И в конце визита Игорь Руденя ознакомился с ходом работ по благоустройству набережной Волги в г. Конаково. Это проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В осмотре также приняли участие советник Президента РФ Владимир Васильев и руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова.

В 2020 году Верхневолжье стало одним из регионов-лидеров среди субъектов Российской Федерации по числу отобранных проектов в рамках конкурса: в этом году работы ведутся в шести городах - кроме Конакова, также в Бежецке, Осташкове, Калязине, Торопце и Нелидове. Набережная в Конакове входит в систему трех главных общественных пространств города, где проводятся региональные и городские праздники.

Там обустраиваются тротуары, велодорожки, установлены малые архитектурные формы, проведены работы по освещению и озеленению. Проектом предусматривается функциональное зонирование территории – создание семейной, парковой, спортивной и сценической зон.

По информации пресс-службы правительства Тверской области.