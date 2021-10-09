БЫСТРЫЙ ПОИСК

Обычный будний день, и вдруг сообщение на вацап: «внимание, поиск, зайдите в чат в контакте срочно!». Наш руководитель ВПСО «Сова» Конаково Михаил Воробьёв (Граф) пишет: «@all, внимание, поиск, всем отписаться о готовности».

Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд (ВПСО) «Сова» – это отряд не равнодушных к чужому горю людей, людей, желающих тратить на волонтёрскую деятельность хотя бы маленькую часть своей жизни, сердца и души.

Все мы в обычной жизни простые люди: продавцы, воспитатели, учителя, предприниматели, мамы, папы…Но приходит тревожное сообщение, и мы собираемся на поиск.

В ответ на сообщение Михаила ставлю +, это значит, я свободна и могу принять участие в поиске. Пока жду дальнейших указаний и собираю рюкзак: компас, термос с чаем, заряжаю смартфон. В первый экипаж с Михаилом не попадаю, с ним едет многодетная мама Анна (Миледи), продавец «Пятерочки» Людмила (Спарта), Наталья (Чародейка), Юрий (Заяц). Я со вторым экипажем выезжаю с Ириной на её личном автомобиле, по дороге к нам присоединяется Дина (Акула). Знаем только, что «потеряшка» заблудился в лесу у дачного кооператива «Конаковский». Ирина опытный водитель, едет за городом с большой скоростью, я думаю, лишь бы не Конаковский мох, там болота и карьеры, в которых легко заблудиться. Ведь у меня не большой опыт поисков в лесу. На повороте к дачному кооперативу на наш сайт поступает сообщение: «НЖ». Это значит, что человек найден и жив.



Не уезжаем, вдруг понадобится помощь в эвакуации. Ребята пишут, что все хорошо, у женщины был с собой сотовый телефон на последней зарядке. Она успела сообщить, что потерялась, ей ответили, чтобы стояла на месте. Координировала поиск Катерина (Ведьма) из ВПСО «Сова» Бежецк.

При помощи геолокации определили ее местонахождение, и группа из пяти человек вошла в лес. Работали «на отклик», и женщина откликнулась. Была испугана и очень обрадовалась, что ее нашли. Даже обещала больше не ходить в лес за грибами…

А мы не успели даже поучаствовать в поиске, но домой возвращались довольные. Найдена, жива… Лучшее окончание поиска. А ведь так бывает не всегда, берегите себя и близких!

Людмила КИКАЛО.