ШКОЛЬНИЦА ИЗ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ЗАДАЛА ВОПРОС СЕРГЕЮ ШОЙГУ

Полина Алутина, ученица 11 класса средней школы № 7 города Конаково, участница Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», активный волонтер МЦ «Иволга» приняла участие во втором федеральном просветительском марафоне «Новое знание».

В рамках мероприятия 150 экспертов из разных областей провели открытые уроки по всей России и поделились опытом и своим видением будущего России и мира. Среди спикеров - министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместители председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, Юрий Трутнев, Александр Новак, министры Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Ольга Любимова, помощники Президента РФ Андрей Фурсенко и Владимир Мединский. Организатором мероприятия выступает Российское общество «Знание».

Полина спросила Сергея Кужугетовича Шойгу: «В чем главная опасность фальсификации истории? Зачем фальсифицировать исторические факты?». По мнению министра обороны, главными причинами фальсификации являются незнание исторических фактов, отсутствие доступных документов и политические обиды. В настоящее время идет борьба за достоверность. В заключение Сергей Шойгу дополнил ответ пословицей: «Не все золото, что блестит» - «Не все правда, что пишут».

Выбор вопроса Полины не случаен. Школьница активно интересуется историей, участвует в олимпиадах, викторинах, проводит исследования. Одна из ее работ «Призванный Родину защищать» про партизана Ивана Александровича Манёнкова помогла восстановить биографию героя Великой Отечественной войны. Во время работы с документами, историческими фактами девушку удивило количество несовпадений, версий изложения известных событий.

Кроме яркой встречи с министром обороны, Полина вместе с другими участниками марафона посетила «Национальный центр управления обороной Российской Федерации» и получила в подарок книгу «Вспомним о войне…» с включением архивных материалов, исторический атлас и автобиографическую книгу С.К.Шойгу «Про вечера».