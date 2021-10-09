НА ПРИЁМ… К ПАЦИЕНТУ

приехали в Конаковскую ЦРБ в прошлый четверг врачи высшей категории института сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева Министерства здравоохранения РФ.

Выездная консультация с целью отбора пациентов на инвазивное обследование и хирургическое лечение заболеваний сердца и сосудов специалистами Центра Бакулева проводилась по предварительной записи в поликлинике Конаковской ЦРБ. Отбор больных на хирургическое лечение в Центре Бакулева осуществляется на бюджетной основе (бесплатно для пациентов) так же, как во всех государственных учреждениях. На приём записано более 20 человек с тяжёлыми патологиями.

Наша справка.

Институт сердечно-сосудистой хирургии, основанный в 1956 году плеядой великих хирургов во главе с А.Н.Бакулевым, в настоящее время является крупнейшим в мире кардиохирургическим центром, оказывающим высококвалифицированную помощь больным с врожденными и приобретенными пороками сердца, нарушениями ритма сердца, терминальной сердечной недостаточностью, заболеваниями магистральных и периферических сосудов различной этиологии, в том числе вызывающими нарушения мозгового кровообращения.

Людмила КИКАЛО.

Фото автора.