БЛАГОСЛОВИЛИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Ежегодно 1 сентября в Ильинском храме села Селихово Конаковского района совершается молебен на начало учебного года.

И в этом году традиционно в День знаний в Ильинском храме состоялась Божественная литургия. Настоятель храма протоиерей Виктор Гуров пригласил помолиться за благополучие в новом учебном году не только школьников и студентов учебных заведений, но и их учителей, преподавателей, родителей.

- Мы с вами хоть и занимаемся разными видами обучениями, но все связаны. Всё начинается со слова божьего, без которого не было бы просвещения. Это одна из основ, на которой развивались все науки. Огромное значение имеет воспитание людей: человек сначала должен быть воспитан, а потом уже получать знания. Наша с вами задача – взрастить в сердцах молодого поколения доброту и милосердие, – отметил в приветственном слове отец Виктор.

Участниками молебна стали почётные гости. В их числе уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова, для которой посещение селиховской церкви, где её крестили, всегда имеет особое значение. Заместители главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина и Александр Слепышев, начальник управления образования Конаковского района Михаил Кожехов.

Председатель отдела Религиозного образования и катехизации Тверской и Кашинской епархии Виталий Симора вручил директору ДЮЦ «Новая Корчева» Виктору Гурову приветственный адрес от имени Митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.

И в Конаковском районе, и в Тверской области высоко ценят ту работу, которая ведётся с молодёжью в «Новой Корчеве». О важности духовно-нравственного воспитания детей, о сложности такого воспитательного процесса говорили представители администрации Конаковского района.

Учение - это долгий путь, серьёзный труд не только для детей, но и педагогов и родителей. Важно прислушиваться к себе, и господь обязательно подскажет достойный путь во взрослую жизнь, – подчеркнул Александр Слепышев. В завершение молебна отец Виктор окропил святой водой каждого ученика, педагогов и родителей, благословив на плодотворный, полный просветления учебный год.

В этот день музыкальные коллективы ДЮЦ «Новая Корчева» подготовили небольшой праздничный концерт. А отец Виктор Гуров напомнил, что активно продолжается набор новых воспитанников. В Дом народного творчества приглашают по направлениям: ручная и машинная вышивка, бисероплетение, роспись и резьба по дереву, иконопись, лепка из пластичных материалов, кружевоплетение на коклюшках, керамика и мастерство конаковского фаянса, лепка и роспись, шитьё мягких игрушек, валяние, рисование.

Детская хоровая школа-студия приглашает ребят на учебу в хоровые коллективы (девочек и мальчиков разных возрастов, начиная с 6 лет), инструментальные классы (фортепиано, скрипки, гитары, баяна и аккордеона), кадетский казачий клуб «Станица», детский театр «Лукоморье».

Подготовила Анна РИХМАЙЕР.

Фото автора.