ЛЕТО СО СКРИПКОЙ

Жительница города Конаково Елизавета Колотвина - участница творческого лагеря для молодых дарований тверского края.

Летняя смена для одарённых детей была организована в детском центре «КОМПЬЮТЕРиЯ» с 16 по 25 августа и объединила юных музыкантов по направлению «струнно-смычковые инструменты (скрипка, виолончель)». Программа творческого лагеря представляет собой интенсивную учебную сессию и включает в себя теоретические и практические занятия по видам музыкального искусства и ежедневные концерты, где молодые дарования выступают вместе с преподавателями.



Программа творческого лагеря строится на органичном сочетании культурного отдыха, оздоровления и непрерывных занятий в сфере избранного искусства. Такая практика успешно решает задачи материальной поддержки молодых дарований, способствует созданию благоприятных условий для стимулирования их творческого общения и развития.

Участие приняли 36 воспитанников детских музыкальных школ и детских школ искусств Тверской области, а также студенты Тверского музыкального колледжа им. М.П.Мусоргского, наиболее ярко проявившие себя в музыкальном и художественном творчестве в рамках реализации проекта «Молодые дарования тверского края». Среди них и наша Елизавета Колотвина.

Сейчас Лиза обучается в четвёртом классе детской школы искусств г. Конаково под руководством педагога Елены Викторовны Добряевой. Занятия с инструментом проходят не менее двух раз в неделю, а также сольфеджио и музыкальная литература.

Любовь к музыке – это семейное. Мама Елизаветы – одна из ведущих солисток РДК «Современник», дочь, помимо скрипки, тоже занимается вокалом в районном ДК под руководством Татьяны Темеровой.

В планах на будущее у девочки – поступить в музыкальное училище имени М.П.Мусоргского.

От лагеря, дружеской атмосферы, талантливых педагогов Елизавета осталась в восторге. Это её первая поездка в детский лагерь, и она уже мечтает вернуться обратно. С 10 до 13 часов у музыкантов были ежедневные профильные занятия, потом – участие в общественной жизни «КОМПЬЮТЕРиЯ», свободное время для общения, творческие задания. Так один из дней в лагере был назван «днём кино», и готовились к нему основательно: снимали видеоролики, где Лизе досталась одна из ведущих ролей. Кульминационным моментом в профильном обучении стал заключительный концерт, где и выступил сформированный оркестр из молодых дарований Тверской области.

Анна РИХМАЙЕР.