Чтобы день взятия Бастилии не впустую прошел...

(Праздники на неделю)

11 сентября, суббота. День специалиста органов воспитательной работы. День граненого стакана. Православный день трезвости. Победа русской эскадры над турками у мыса Тендра. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Поминовение воинов. День города Златоуст (267 лет). Всемирный день оказания первой медицинской помощи. День города Городец (869 лет). День города Пятигорск (241 год). День города Салехард (426 лет). День города Тула (875 лет). День города Химки (82 года).

12 сентября, воскресенье. Перенесение мощей Святого князя Александра Невского. День города Новороссийск (183 года). День города Челябинск (183 года). День танкиста. Международный день памяти жертв фашизма. Всемирный день журавля. День озера Байкал. День города Азов (954 года). День города Волгоград (432 года). День города Городец (869 лет). День города Егорьевск (559 лет). День города Елец (875 лет). День города Красногорск (89 лет). День города Саратов (431 год). День города Таганрог (323 года). День города Челябинск (285 лет).

14 сентября, вторник. Освященное время Церкви: церковное новолетие и миротворный круг.

15 сентября, среда. День единства народов Дагестана. Международный день демократии. День HR-менеджера (управление персоналом).

16 сентября, четверг. Международный день охраны озонового слоя.

17 сентября, пятница. День города Брянск (1036 лет). День секретаря в России.