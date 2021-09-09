В Торопце по национальному проекту «Жилье и городская среда» установлен игровой комплекс для детей

В Торопце в рамках в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» завершены работы по устройству нового детского игрового комплекса. В дальнейшем на территории данной площадки будет установлено спортивное оборудование для тренировок взрослого населения. Всего в 2021 году по нацпроекту будут благоустроены 100 объектов в 38 муниципальных образованиях Тверской области.

На форуме муниципальных образований «Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026» Губернатор Игорь Руденя отметил, что Тверская область активно использует возможности федеральной программы формирования комфортной городской среды, благодаря которой в ближайшие 5 лет планируется благоустройство 553 общественных пространств в 39 муниципалитетах. Верхневолжье является одним из лидеров федерального конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды – в этом году 5 муниципалитетов стали победителями.

В текущем году в регионе заявлено благоустройство 21 двора и 79 общественных пространств. В районах приводят в порядок парки, набережные, площади, скверы, игровые площадки. На ряде объектов работы уже завершены.

Пресс-служба Правительства Тверской области