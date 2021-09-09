Игорь Руденя ознакомился с работой Бологовского арматурного завода

9 сентября Губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в муниципалитет посетил Бологовский арматурный завод (БАЗ), провёл встречу с коллективом предприятия. Вместе с главой региона с работой завода ознакомился советник Президента России Владимир Васильев.

БАЗ является специализированным предприятием по выпуску запорной трубопроводной арматуры и элементов трубопроводов промышленного и санитарно-технического назначения.

Предприятие производит шаровые краны для воды и газа, вентили, сетчатые фильтры. Производственная мощность - более 1,2 млн единиц продукции в месяц. В планах у компании наладить производство шариковой заслонки и создать гальванический цех. На заводе работает порядка 420 человек.

Правительством Тверской области ведётся целенаправленная работа по обеспечению стабильной работы предприятий региона, содействию в продвижении продукции тверских товаропроизводителей на внутренние и внешние рынки сбыта, привлечению новых инвесторов.

Так, в 2019 году благодаря усилиям Правительства удалось не допустить полной остановки Бологовского арматурного завода. Весной 2020 года в пандемию БАЗ был включен в перечень системообразующих предприятий Тверской области регионального значения. Это дало возможность не останавливать работу в непростой период.

На встрече с коллективом обсуждались вопросы улучшения автобусного сообщения до завода, ремонта дорог и другие. Игорь Руденя поручил Министерству экономического развития региона проработать вопрос оказания дополнительной финансовой поддержки предприятию для окончательной стабилизации его работы и увеличения заработной платы сотрудникам.

Пресс-служба Правительства Тверской области