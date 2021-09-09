Центр стрелковых видов спорта «Березино» в Тверской области открыли в рамках международного форума «Россия – Спортивная Держава»

Тверская область стала участником онлайн-церемонии открытия спортивных объектов в рамках международного форума «Россия – Спортивная Держава» в Казани. Старт работе новых учреждений, построенных по национальному проекту «Демография», дал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Всего было объявлено о вводе 16 современных спортивных объектов в 13 регионах страны. В Тверской области начал работу тренировочный центр стрелковых видов спорта «Березино» в Калининском районе.

«Важнейшей частью работы по повышению качества жизни в регионе является развитие сферы физической культуры и спорта. До 2026 года запланировано строительство не менее 12 крупных спортивных объектов. Среди них – два ледовых дворца в Торжке и Вышнем Волочке, крытый футбольный манеж в Твери, бассейны в Бежецке, Калязине и Кимрах», – отметил Губернатор Игорь Руденя на форуме муниципальных образований «Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026» 6 сентября.

Выступая на форуме «Россия – Спортивная Держава», Дмитрий Чернышенко сообщил, что Правительство России продолжит работу по созданию спортивных комплексов, в том числе в малых населённых пунктах.

«Всего до конца года будут введены в эксплуатацию около 70 спортивных объектов. В следующем году в планах более 110 физкультурно-оздоровительных комплексов», – сказал вице-премьер.

Тверская область представила региональный тренировочный центр стрелковых видов спорта «Березино». На 1 этапе строительства возведено здание для хранения оружия, пять стрелковых галерей на 16 огневых позиций. Предусмотрены помещения для хранения оружия, мастерская и другие функциональные площадки.

Центр «Березино» предназначен для проведения тренировок и соревнований спортсменов по всем дисциплинам стрелкового спорта. Проект «Березино» стал победителем всероссийского конкурса на лучший проект спортивного сооружения в номинации «Специализированные спортивные сооружения» и рекомендован к повторному применению.

Пресс-служба Правительства Тверской области