Игорь Руденя на встрече с общественностью Бологовского района сообщил о решении оргкомитета «Победа» о присвоении Бологое статуса «Город трудовой доблести»

Бологое Тверской области удостоено звания «Город трудовой доблести». О решении, принятом 9 сентября на заседании оргкомитета «Победа» под председательством Президента России Владимира Путина, сообщил сегодня Губернатор Игорь Руденя на встрече с общественностью Бологовского района.

«В знак глубочайшего уважения, преклонения перед теми, кто без сна и отдыха, презрев все лишения, а подчас и отдавая свои жизни, работал на заводах и фабриках, в госпиталях и научных лабораториях в России учреждено почётное звание «Город трудовой доблести», – сказал Владимир Путин, открывая заседание оргкомитета. – Особого мужества требовала работа вблизи линии фронта. На важнейший железнодорожный узел Бологое враг сбросил более трех тысяч бомб, и разрушенный город, пути, станцию железнодорожники Тверской области восстанавливали своими силами, делали все, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение армии».

Этого звания ранее удостоены 32 города России. Теперь еще в 12 населенных пунктах страны, включая Бологое, появятся стелы «Городов трудовой доблести».

С инициативой о присвоении Бологое звания «Город трудовой доблести» выступили местные жители. Ее озвучил главе государства Губернатор Игорь Руденя на недавней встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Президент поддержал обращение. Соответствующий Указ будет подписан в ближайшее время.

«На оргкомитете «Победа» Президент детально представил боевую историю города, перечислил факты трудовых и военных подвигов бологовцев, рассказал, как восстанавливались станция и город после налетов вражеской авиации, – сказал Игорь Руденя на встрече с общественностью. – Для нас это почетно и заслуженно. Те документы, которые мы готовили, передавали Президенту Российской Федерации, получили очень высокую оценку и достойный результат».

В годы Великой Отечественной войны после неудачи фашистов захватить город, вбив «клин» между Москвой и Ленинградом, на железнодорожную станцию Бологое осуществлялись регулярные налеты авиации противника. На узел и город за годы войны было сброшено свыше 3,5 тыс. бомб.

4 мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР станция Бологое - Московское награждена орденом Отечественной войны I степени. Бологое стал единственным из пристанционных городов Советского Союза, удостоенных такой награды.

Более 18 тысяч жителей Бологовского района ушли на фронт, свыше 7000 бологовцев не вернулись с войны. На трудовом посту погибло более 1 200 человек. 16 уроженцев района удостоены звания Героя Советского Союза.

В память о земляках на берегу Бологовского озера в ноябре 1965 был открыт гранитный обелиск с вечным огнем.

Пресс-служба Правительства Тверской области