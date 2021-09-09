Губернатор Игорь Руденя в Бологое возложил цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь»

9 сентября Губернатор Тверской области Игорь Руденя в городе Бологое возложил цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь». В церемонии приняли участие советник Президента РФ Владимир Васильев, юнармейцы.

Мемориал на берегу озера Бологое был открыт в 1965 году. 6 мая 2015 года состоялась торжественная церемония передачи огня с Могилы Неизвестного Солдата на мемориальный комплекс.

Во время Великой Отечественной войны город Бологое не был оккупирован, но подвергался жестоким бомбежкам как важный железнодорожный узел.

С просьбой отметить заслуги города Бологое во время Великой Отечественной войны Губернатор Игорь Руденя обратился к Президенту России Владимиру Путину во время недавней рабочей встречи в Кремле.

«Этот город – единственный большой узел между Москвой и Санкт-Петербургом, который не был занят фашистами, внес огромный вклад в победу: Волховский фронт, Калининский фронт, Белорусский фронт – это все снабжалось через город Бологое. Город старинный, люди очень трудолюбивые… Это те люди, которые действительно ковали победу в тылу, несмотря на бомбежки, несмотря на очень тяжелую ситуацию», - рассказал главе государства Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области