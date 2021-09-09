Игорь Руденя провёл встречу с многодетными и молодыми семьями ЗАТО Озерный

9 сентября Губернатор Игорь Руденя в рамках рабочей поездки в ЗАТО Озерный провел встречу с местными молодыми и многодетными семьями. На ней также присутствовал советник Президента РФ Владимир Васильев.

Игорь Руденя выразил слова благодарности за родительский труд и подчеркнул, что такие семьи являются примером ответственного материнства и отцовства.

«Президент Владимир Владимирович Путин сказал, что образ будущего России – это крепкая, благополучная семья с двумя, тремя, четырьмя детьми. Сегодня по инициативе главы государства сформирована серьёзная система поддержки семей с детьми, молодых родителей. В нашем регионе их более 50», - отметил Игорь Руденя.

И система поддержки постоянно развивается. Так, по просьбам многодетных родителей, с 2022 года бесплатно предоставлять комплекты школьной формы в Тверской области будут для детей уже не с 1 по 5 классы, как раньше, а с 1 по 11 классы.

На встрече глава ЗАТО Озёрный Наталья Яковлева от имени всех многодетных семей, проживающих в муниципальном образовании, поблагодарила Игоря Руденю за принятое решение.

Также в этом году в Верхневолжье в 2 раза будет увеличен объём средств, выделяемых многодетным семьям для приобретения автотранспорта. В 2,5 раза вырастет финансирование на погашение ипотечных кредитов для многодетных и молодых родителей.

Для удобства получения информации данные обо всех мерах поддержки в сфере демографии представлены на едином информационном ресурсе – региональном портале «Семейный помощник».

На встрече родители обратились к Губернатору с просьбой об увеличение возрастного порога для детей, когда семья перестаёт считаться многодетной. Сейчас если семья имеет троих детей и старшему исполняется 18 лет, статус многодетных утрачивается. Игорь Руденя поручил региональному Министерству демографической и семейной политики проработать вопрос продления статуса многодетной для семей, где третий ребенок поступил в высшее учебное заведение, до достижения им возраста 21 года.

Среди других тем разговора – обеспечение предоставляемых многодетным семьям земельных участков необходимой инфраструктурой, введение дополнительных мер поддержки.

С 2016 года в Тверской области растёт количество многодетных семей. Для сравнения: в 2016 году таких в регионе было 9967, сейчас – более 13 200 семей.

В ЗАТО Озёрный за прошедшие три года многодетных семей стало почти в полтора раза больше. Это единственный в Тверской области муниципалитет, где второй год подряд рождаемость превышает смертность. За достижение этих показателей ЗАТО Озёрный в 2021 году получил дотацию из областного бюджета в размере 20 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области