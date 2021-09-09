В Тверской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уложено около 2 млн квадратных метров асфальтобетона

На территории Верхневолжья продолжается реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день в Тверской области уложено 1,94 млн кв. м асфальтобетона. Всего в Верхневолжье в этом году приведут в порядок более 2,6 млн кв. м дорожного покрытия.

«Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Уже завершены работы на дорогах Осташков – Селижарово – Ржев, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Торжок – Осташков, Дубна – Кимры – Горицы, Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново.

В этом году заключены двухлетние государственные контракты на ремонт дорог Спирово – Козлово – Ососье, Старица – Степурино – Сидорово – граница Московской области, Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое. Эти объекты будут введены в эксплуатацию в 2022 году.

При составлении планов работ по нацпроекту особое внимание уделяется дорогам, ведущим к социально значимым объектам: медицинским учреждениям, школам, детским садам и другим учебным и досуговым заведениям, а также туристическим маршрутам. Так, например, в Твери в рамках национального проекта в 2021 году проведен ремонт дорог вблизи 16 школ, 23 детских сада и 6 дошкольных отделений школ.

Все работы выполняются комплексно: помимо дорожного покрытия обновляется инфраструктура, обеспечивающая безопасность дорожного движения. На объектах нацпроекта устанавливают дорожные знаки, сигнальные столбики, Г-образные опоры для дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход», барьерное ограждение, наносится дорожная размета термопластиком.

Пресс-служба Правительства Тверской области