Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире ответит на вопросы жителей Тверской области

9 сентября в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени. Глава региона ответит на обращения жителей Тверской области по волнующим их вопросам.

Игорь Руденя расскажет об итогах форума муниципальных образований, который прошел на этой неделе. Глава региона представил на форуме Стратегию развития Верхневолжья до 2026 года.

Каковы приоритеты в экономике региона на ближайшие пять лет? Как идет газификация Тверской области? Что даст открытие первого в регионе центра амбулаторной онкологической помощи? Как далее будет развиваться сеть ЦАОП в Верхневолжье?

Планируется, что ответы на эти и другие актуальные вопросы прозвучат в прямом эфире.

Прямой эфир с участием Игоря Рудени можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке https://youtu.be/IQuE7NqBICI и на сайте «Вести-Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области