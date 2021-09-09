В Твери состоялось торжественное открытие нового здания областного радиотелецентра

8 сентября в Твери открылось здание Тверского филиала «Российской телевизионной и радиовещательной сети». В торжественной церемонии приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, советник Президента РФ Владимир Васильев, генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрей Романченко, руководитель Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова.

Гости осмотрели залы оперативного управления сетью, диспетчерскую, серверную и приняли участие в церемонии запуска архитектурно-художественной подсветки на телебашне, которая станет украшением города.

«Сегодня произошло историческое событие. Теперь тверское подразделение Российской телевизионной и радиовещательной сети будет работать в новом современном здании. Кроме того, наш город получил красивый и высокотехнологичный объект. Благодаря новой подсветке вышка видна с трассы М-10, и все, кто любит наш город, кто живет в нем, будут радоваться, наблюдая, как зажигается иллюминация», – отметил Игорь Руденя.

«Мы принимаем участие в важном событии - новые технологии позволят улучшить качество услуг телерадиовещания в Верхневолжье. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве объекта», – сказал Владимир Васильев.

«На башне видна надпись «Мы любим Тверь». Глядя на нее, мы понимаем, что каждый из нас может сделать что-то для своего города, региона, страны. А ваш коллектив делает для нас бесценное – вы даете всем жителям нашей Тверской области ощущение, что мы вместе, что мы связаны ниточками вещания, находимся в одном информационном поле и слышим друг о друге хорошие новости», – подчеркнула Юлия Саранова.

Центр будет крупным производственно-технологическим комплексом, базовой инфраструктурой для развития теле-, радиовещания и телекоммуникаций в регионе. Новое производственно-технологическое здание позволит улучшить качество предоставляемых Филиалом РТРС «Тверской ОРТПЦ» услуг теле/радиовещания жителям Тверской области.

Здание было возведено за год при активной поддержке Правительства Тверской области. По словам генерального директора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрея Романченко, сотрудничество с региональными властями помогло решить вопросы оформления участка, благоустройства и подключения необходимых коммуникаций.

«Мы наконец-то получили свой дом на территории Тверской области, которого не было 95 лет. Это первое здание, которое принадлежит Российской телевизионной и радиовещательной сети. Отсюда работает 20 телевизионных каналов в цифровом качестве, 11 радиостанций, осуществляется мониторинг и управление всей сетью в Верхневолжье», – рассказал Андрей Романченко.

Открытие нового здания приурочено к 20-летнему юбилею тверского филиала. В честь праздничной даты Игорь Руденя вручил работникам Тверской сети радиовещания региональные награды.

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие телерадиовещания на территории Тверской области почетной грамотой Губернатора Тверской области награжден начальник отдела оперативного управления Артем Ступак.

Благодарность Губернатора Тверской области объявлена антенщику-мачтовщику 6 разряда Михаилу Белякову.

В Российскую телевизионную и радиовещательную сеть с 2001 года входит филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ», который на сегодняшний момент обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 100% жителей региона. Помимо цифровых федеральных программ телезрителям доступны региональные блоки ГТРК «Тверь» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» и передачи «Тверской проспект – Регион» на телеканале ОТР. Филиал также транслирует в регионе 50 радиостанций.

За десять лет РТРС создала крупнейшую в мире цифровую эфирную телесеть с федеральной целевой программой развития телерадиовещания. Она включает в себя более 5 тыс. передающих станций и дает возможность жителям страны принимать 20 эфирных телеканалов.

Пресс-служба Правительства Тверской области