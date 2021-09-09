Первый открытый в Верхневолжье Центр амбулаторной онкологической помощи принял порядка 500 пациентов

8 сентября Губернатор Игорь Руденя ознакомился с работой первого открытого в Верхневолжье Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Он создан в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева по национальному проекту «Здравоохранение». В осмотре учреждения приняла участие руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова.

ЦАОП состоит из трёх блоков: диагностического, который включает отделение эндоскопии и лучевой диагностики, блока первичного приема и диспансерного наблюдения, а также дневного стационара для проведения химиотерапии.

К диагностике в учреждении приступили в середине августа. За это время Центр принял уже порядка 500 человек. Дневной стационар для проведения лекарственной противоопухолевой терапии начнёт работу в начале 2022 года. Отделение будет организовано в здании флигеля конца ХIХ века, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий Аваевской больницы». В здании проведены ремонтно-реставрационные работы.

Всего к ЦАОП прикреплено около 480 тысяч человек. Это жители Твери, Калининского, Лихославльского, Конаковского и Рамешковского районов.

Для работы в центре подготовлены высококвалифицированные специалисты, учреждение оснащено современным оборудованием, что позволит проводить сложные и высокотехнологичные виды обследований.

Оснащенность учреждения высоко оценил Губернатор Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул – технологии, внедренные в центре, следует тиражировать и развивать в медицинских организациях области.

Юлия Саранова отметила, что в учреждении созданы самые комфортные условия для врачей и пациентов. Важно, что получать медицинские услуги высокого уровня здесь могут жители города и области.

В числе современного медицинского оборудования - компьютерный томограф экспертного класса, новый рентгенодиагностический комплекс.

«На этом аппарате есть возможность рентгеноскопии – это то, чем ранее мы не могли воспользоваться, и это большое преимущество для отделения лучевой диагностики. Наличие рентгеноскопии позволит значительно расширить спектр исследований, в частности это исследования желудочно-кишечного тракта, рентгеноскопия пищевода, желудка, кишечника и многое другое», - рассказала врач-рентгенолог Мария Борисова.

В ближайшее время в ЦАОП поступит фотофайндер - прибор для картирования новообразований кожи. Это новейший аппарат, которых в России порядка 10 единиц. В том числе прибор с помощью искусственного интеллекта может определить, являются ли опасными даже самые незначительные пигментные пятна.

«Ранняя диагностика спасает жизни. Задача нашего центра своевременно, в короткие сроки поставить диагноз пациенту. Затем он будет отправлен на лечение в онкодиспансер, после чего вновь вернется к нам, и мы будем проводить диспансерное лечение, отслеживать, чтобы не было рецидива заболевания, чтобы пациенты своевременно обследовались и следили за своим здоровьем», - рассказала Каринэ Конюхова, главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева.

Создание Центра амбулаторной онкологической помощи в Твери –первый шаг в реализации программы амбулаторной помощи в борьбе с онкозаболеваниями. В ближайшие три года в регионе появится сеть таких учреждений. Планируется открыть ЦАОПы в Вышнем Волочке, Ржеве, Нелидово, Бежецке и Кимрах.

Также в Тверской области уделяется особое внимание развитию областного онкодиспансера. Только за два последних года для учреждения закуплено свыше 90 единиц современного оборудования, в том числе системы компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры и другие. В 2021 году был введён в эксплуатацию линейный ускоритель c уникальной рентгенографической системой позиционирования и верификации положения пациента, что позволило существенно повысить эффективность лучевой терапии.

Техническое обновление областного онкодиспансера продолжается. Запланированы поставки 27 единиц оборудования: информационно-управляющей системы, специализированных аппаратов ультразвуковой диагностики, операционных столов и других. В 2022 году планируется закупка второго линейного ускорителя.



Пресс-служба Правительства Тверской области