Тверскую область посетил Глава Миссии международных наблюдателей СНГ

8 сентября 2021 года Глава Миссии наблюдателей от СНГ, заместитель Председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов в рамках долгосрочного наблюдения за выборами в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва посетил Тверь.

В ходе поездки состоялась встреча с Председателем Избирательной комиссии Тверской области Валентиной Дроновой, которая подробно проинформировала о работе комиссии по подготовке и проведению предстоящих парламентских выборов в регионе. Валентина Дронова сообщила, что в области более 9 тысяч населенных пунктов, 1 миллион 33 тысячи избирателей. В дни голосования на выборах 17,18 и 19 сентября 2021 года будут работать 45 территориальных и 1172 участковые избирательные комиссии. Председатель Избирательной комиссии Тверской области отметила, что все избирательные участки обеспечены необходимым технологическим оборудованием и, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и в стране в целом, средствами обеспечения индивидуальной защиты как для избирателей, так и для членов комиссий, а также наблюдателей.

В свою очередь Глава Миссии рассказал о подходах и принципах работы международных наблюдателей от СНГ. Ильхом Нематов подчеркнул, что мониторинг будет строиться на принципах открытости, нейтральности, невмешательства в избирательный процесс и внутренние дела государства с соблюдением законов Российской Федерации, а также норм и принципов международного права.

Также Глава Миссии от СНГ посетил ряд территориальных и участковых избирательных комиссий Твери.

В ходе поездки состоялась встреча с Председателем Общественной палаты Тверской области Александром Бутузовым, который рассказал о деятельности палаты по организации наблюдения за предстоящими выборами со стороны общественности. Александр Бутузов сказал, что на сегодняшний день в регионе подготовлено более 2,5 тысяч общественных наблюдателей, что, по его мнению, будет способствовать открытому и прозрачному проведению предстоящих выборов.

На состоявшейся по итогам поездки встрече с журналистами, Глава Миссии отметил: «Наблюдатели от СНГ получили подробную информацию от Председателя Избирательной комиссии Тверской области о мерах, принимаемых организаторами выборов по подготовке и проведению избирательной кампании, а также обеспечению безопасности ее участников».

Пресс-служба избирательной комиссии

Тверской области 35-39-21