Эксперты Агентства развития профессионального мастерства в Тверской области отметили потенциал региона в развитии профобразования

Представители Агентства развития профессионального мастерства с участием заместителя генерального директора Светланы Крайчинской провели мониторинг профессионального обучения в Тверской области и ознакомились с работой девяти образовательных организаций Твери и Торжка.

Подготовка востребованных в экономике региона кадров, взаимодействие с предприятиями для прохождения студентами практики по выбранной специальности – главные направления в профобразовании Верхневолжья, обозначенные Губернатором Игорем Руденей.

На совещании с представителями региональных Министерств, центров занятости и центров обучения эксперты Агентства развития профессионального мастерства отметили потенциал Тверской области по развитию новых направлений обучения на базе современных мастерских, созданных в образовательных организациях по национальному проекту «Образование».

Уже в ближайшее время будут запущены программы по сметному и бухгалтерскому учету, физической культуре, спорту и фитнесу, IT-технологиям, рекламе и другим востребованным направлениям.

Также рассмотрены вопросы сотрудничества центров обучения и центров занятости населения для трудоустройства жителей, ищущих работу.

Профессиональные образовательные учреждения Тверской области вместе с Агентством развития профессионального мастерства с 2021 года организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование отдельных категорий жителей по федеральному проекту «Содействие занятости».

Жители Тверской области могут пройти бесплатное обучение с содействием в трудоустройстве или самозанятости. Для участия в программе нужно оставить заявку на сайте «Работа в России», обратиться к региональному оператору (Тверской технологический колледж) или в центры занятости населения.

В 2021 году учебу по современным программам Ворлдскиллс смогут пройти не менее 347 человек. На выбор предлагается 17 профессиональных направлений. Уже начались курсы по графическому дизайну, дошкольному воспитанию, поварскому делу, лабораторному химическому анализу, предпринимательству, ресторанному сервису. Большой спрос у граждан – на обучение сварочным технологиям, технологиям моды, администрированию отеля, документационному обеспечению управления.

Пресс-служба Правительства Тверской области