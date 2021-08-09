По поручению Игоря Рудени директора и завучи школ Тверской области наравне с педагогами получат единовременную выплату в начале нового учебного года

8 сентября Губернатор Игорь Руденя в рамках рабочей поездки в Конаковский район посетил среднюю школу №2 в поселке Новозавидовский. Во время посещения учреждения к главе региона обратилась учитель географии, председатель школьного профсоюза Оксана Захарова. Она поблагодарила Губернатора за принятое решение о выплатах к началу учебного года для педагогов и поинтересовалась, могут ли рассчитывать на данную меру поддержки руководители образовательных учреждений.

«Сейчас активно обсуждаются выплаты для педагогов, других работников школ, это очень своевременная мера поддержки для всего нашего сообщества. Получат ли такую выплату директора школ и завучи, на которых лежит большая нагрузка и ответственность за работу коллективов образовательных учреждений?», – задала вопрос Оксана Захарова.

«Было принято решение, чтобы и директора школ, и завучи получили такую же выплату по 10 тысяч рублей. Министерство образования Тверской области в ближайшее время примет документ, средства будут доведены», – заявил Игорь Руденя.

В школе глава региона осмотрел учебные классы, медицинский кабинет, пищеблок, спортивный зал.

В учреждении учится 305 детей, работают 24 педагога. В 2020 году за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов был проведен капитальный ремонт здания. В этом году благоустроена пришкольная территория.

«Самое большое впечатление на меня произвели люди – руководитель школы, коллектив учреждения. Видно, что они горят своим делом, им хочется созидать, улучшать, работать с детьми здесь, на территории Тверской области», - отметила руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова, которая также посетила учреждение.

Пресс-служба Правительства Тверской области