Игорь Руденя в Конаково осмотрел производственную площадку ОАО «Волжский пекарь»

8 сентября Губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки посетил Конаковский хлебозавод ОАО «Волжский пекарь» и провёл встречу с коллективом предприятия. Вместе с главой региона на производстве побывала руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова.

Производственная площадка Конаковского хлебозавода вошла в состав ОАО «Волжский пекарь» в ноябре 2015 года. За шесть лет в производство было инвестировано 400 млн рублей. Приобретено оборудование по выпуску хлебобулочных изделий, построена и запущена в эксплуатацию новая газовая котельная. Модернизированы производственные и складские помещения.

Игорь Руденя осмотрел производство и музей предприятия, который был открыт в этом году. Он стал одним из объектов туристического показа, куда теперь приезжают гости города и узнают об истории создания завода, о его продукции и традициях.

На встрече с коллективом завода обсуждались вопросы оказания поддержки хлебопекарным предприятиям региона. Работники завода поблагодарили Игоря Руденю за принятое ранее решение о возмещении части затрат, связанных с приобретением сырья.

Глава региона отметил, что этот вид помощи будет сохранен.

Для малых и средних предприятий отрасли размер ставки субсидии повышен с 3 рублей до 5 рублей за 1 килограмм произведенных хлебобулочных изделий недлительного хранения. Для крупных предприятий, чей годовой объем хлебобулочных изделий недлительного хранения превышает 5 тыс. тонн при расчете субсидии будут применять ставку 2,5 рубля.

Кроме того, в 2021 году Правительством Тверской области было принято решение по оказанию поддержки предприятиям хлебопекарной промышленности, направленной на стабилизацию цен на хлеб. На эти цели были предусмотрены средства федерального и областного бюджетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области