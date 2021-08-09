Губернатор Игорь Руденя подчеркнул вклад в Победу фронтовика Ивана Петровича Афанасьева, отмечающего 96-летие

8 сентября 96-й день рождения отмечает житель Твери, участник Великой Отечественной войны, полковник Иван Петрович Афанасьев. Губернатор Игорь Руденя подчеркнул вклад фронтовика в Победу в Великой Отечественной войне.

«В годы войны Вы доблестно сражались за свободу родной земли на многих рубежах нашего Отечества. В Тверской области свято чтут подвиг ветеранов. Символом нашей безмерной благодарности поколению победителей стал Ржевский мемориал Советскому солдату, на открытии которого Вы были в прошлом году», – отметил Игорь Руденя в обращении к Ивану Петровичу.

Иван Петрович Афанасьев был призван в армию 1 августа 1942 года в 850 артиллерийский полк 271 стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа. Принимал участие в боях в Чечено-Ингушской автономной республике, затем служил в Ставропольском крае, на Донбассе, где участвовал в освобождении Горловки.

После ранения прошел обучение в 27-ом учебном танковом полку Баку, после чего был направлен в Белоруссию в 23-ю отдельную танковую бригаду 1-го Украинского фронта. В 1943 году стал участником освобождения Минска, а затем и наступления на Кенигсберг. В 1948 году на танке ИС-3 участвовал в параде Победы.

По завершении Великой Отечественной войны Иван Петрович служил в Забайкальском военном округе, где принял участие в войнах во Вьетнаме и Китае.

Иван Афанасьев награжден государственными наградами, в том числе орденом «Красной Звезды», медалями «За Берлин», «За боевые заслуги», Орденом Почета, грамотой Президиума Верховного совета СССР.

Пресс-служба Правительства Тверской области