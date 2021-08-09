Игорь Руденя ознакомился с производством Конаковского сырзавода

8 сентября в рамках рабочей поездки в Конаковский район Губернатор Игорь Руденя ознакомился с производством компании «Молоко» (Конаковский сырзавод Верещагин). Обсуждались вопросы дальнейшего развития предприятия, строительства новой котельной, создания музея. Участие в осмотре также приняла руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова.

Предприятие работает в Конаково с 1996 года. После проведенной в 2019-2020 годах модернизации завод стал специализироваться на производстве сыров.

В 2021 году на предприятии при финансовой поддержке из областного бюджета планируется открыть музей сыроделия имени Н.В. Верещагина. Уже сейчас завод принимает туристические группы, для которых организуют экскурсии на действующее производство, дегустацию продукции.

Компания «Молоко» производит порядка 60 тонн сыра ежегодно под собственной торговой маркой «Верещагин». В создании продукции используется фермерское молоко, а также французские ферменты и закваски от мировых лидеров отрасли. В настоящее время компания производит и реализует 12 видов оригинальных, твёрдых, полутвёрдых и рассольных сыров, которые получают из коровьего и козьего молока.

В 2020 году на 27-й международной выставке «Продэкспо» сыры Конаковского завода «Едимоновский козий» и «Шанклиш» завоевали золотую и бронзовую медали соответственно в номинации «Лучший продукт России».

Пресс-служба Правительства Тверской области