Губернатор Игорь Руденя высоко оценил реализацию инвестпроектов Группы компаний «АгроПромкомплектация» в Конаковском районе

8 сентября в Конаковском районе Губернатор Игорь Руденя посетил производственные площадки Группы компаний «АгроПромкомплектация», которые главе региона представил генеральный директор Сергей Новиков. В осмотре приняли участие советник Президента РФ Владимир Васильев и руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова.

Игорь Руденя побывал на новой специализированной ферме по выращиванию молодняка КРС молочных пород в деревне Ручьи. Она построена в рекордно короткие сроки – за 3 месяца - и введена в конце августа 2021 года. Ферма рассчитана на 850 голов, основной продукцией станет молодняк для племенных продаж животноводческим хозяйствам.

Следующим объектом «АгроПромкомплектации», который осмотрел Губернатор, стал Дмитрогорский молочный завод в селе Дмитрова Гора. Здесь гостям представили технологический процесс производства молока и молочной продукции. Всего предприятие выпускает порядка 140 наименований. Это молоко, кефир, сметана, масло, ряженка, различные виды творога и широкая линейка йогуртов. Завод перерабатывает 90 тыс. тонн сырого молока и производит 50 тыс. тонн готовой продукции ежегодно. Молочный завод запущен в 2016 году, и сегодня готовится к масштабной реконструкции. Это позволит значительно увеличить мощности предприятия и расширить ассортимент товаров.

«АгроПрокомплектация является флагманской компанией не только тверского, но общероссийского рынка. Предприятие обладает высокими компетенциями и входит в число лучших производителей молочной продукции и мяса, – отметил Игорь Руденя. – Производственные показатели, которые демонстрирует компания, являются эталонными для отрасли. Это устойчивость экономического развития, а также мотивация персонала. Уровень заработной платы соответствует показателям ведущих предприятий. За это хочу выразить отдельные слова благодарности руководству компании. Это залог уверенности в завтрашнем дне – когда люди работают на развивающемся производстве с высоким уровнем корпоративной культуры».

О планах дальнейшего развития производств рассказал генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация».

«В этом году мы при участии Россельхозбанка построили три крупных молочных комплекса, в следующем году доведем объем производства молока до 500 тонн в сутки. Следующий шаг – реконструкция предприятия, которое будет перерабатывать сырье. С выходом на полную мощность мы займем третью позицию в России по выпуску молока», – сообщил Сергей Новиков.

ГК «АгроПромкомплектация» развивает в Тверской области животноводческие молочные и свиноводческие комплексы, молокозавод и мясоперерабатывающий завод, племенную ферму, комбикормовый цех и другие мощности. Помимо молокозавода в планах модернизация мясоперерабатывающего завода. Предприятие также вводит производственные объекты в Ржевском районе Тверской области.

Компания обеспечивает рабочими местами около 3 тысяч человек. Так, на молочном заводе работает свыше 250 местных жителей. Дмитрогорский молочный завод участвует в федеральном проекте «Бережливое производство». Эксперты проекта оценивают деятельность предприятия и обучают ключевых сотрудников, после чего начнется внедрение новых практик в технологические процессы производства.

Игорь Руденя пообщался с сотрудниками завода. Обсуждались вопросы привлечения на предприятия региона молодых специалистов, развития инфраструктуры сельских поселений, туристических объектов, в частности, строительство речного порта в Завидово.



Пресс-служба Правительства Тверской области