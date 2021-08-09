Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева

Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования коллективу и ветеранам Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в связи с трагической гибелью главы ведомства Евгения Зиничева.

Глава региона подчеркнул: вся жизнь Евгения Николаевича была посвящена служению Родине, обеспечению безопасности нашей страны, защите граждан и территорий.

«Профессионал высочайшего класса, он лично участвовал в самых сложных операциях. Под его руководством постоянно велась работа по повышению эффективности системы МЧС, что позволило сохранить за российскими спасателями статус лучших в мире. Преданность Отечеству, глубочайшая порядочность, выдающиеся человеческие и профессиональные качества Евгения Николаевича навсегда останутся в нашей памяти. Его достижения вписаны в историю нашей страны», – отметил Игорь Руденя.

Евгений Зиничев был назначен на должность Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 18 мая 2018 года.

Евгений Николаевич неоднократно посещал Тверскую область с рабочими визитами. В частности, летом 2020 года вместе с Губернатором Игорем Руденей проводил авиационную разведку пожароопасной обстановки на территории Калининского и Конаковского районов, принимал участие в координационном совещании по готовности территориальной подсистемы РСЧС Тверской области к действиям по тушению ландшафтных пожаров в пожароопасный сезон. 2 октября Евгений Зиничев принимал участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, которая проводилась на территории Тверской области.

Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека.





Пресс-служба Правительства Тверской области